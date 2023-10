Smart Shoppen: Wie kontaktloses Bezahlen das nächste Level erreicht

Die immer weiter voranschreitende Digitalisierung verändert auch das Einkaufen in Geschäften. Nicht zuletzt wird die Transaktion von Geld immer effizienter. Nun erreichen einige Supermärkte das nächste Level in Sachen einfaches Bezahlen: Man schlendert in den Supermarkt, bedient sich an den Regalen und verlässt anschließend das Geschäft wieder, ohne an der Kasse angestanden oder Geld in den Händen gehabt zu haben. Was vor einigen Jahren noch nach Fiktion klang, wird mehr und mehr Realität - auch in Deutschland. Diese Bezahlsysteme sind auf dem Vormarsch.