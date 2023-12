Auf der Piste im US-amerikanischen Bundesstaat Colorado nimmt der Kanadier am üblichen Training vor dem Wettbewerb teil. Doch anstatt Sicherheit für das Rennen zu erlangen, kommt er nur haarscharf mit dem Leben davon. Am „Golden Eagle Jump“ beginnt Thompson zu schwanken und verpasst eine saubere Landung, kracht kopfüber auf den Boden. Die herbeieilenden Ärzte befürchten sofort ein Blutgerinnsel im Hirn und versetzen ihn in einen künstlichen Schlaf.

Lese-Tipp: Drama um Ski-Weltmeisterin: Saison nach viertem Rennen vorbei

Der Schock bewegt nicht nur die Teammitglieder des 29-Jährigen enorm, auch Österreichs Cheftrainer Marko Pfeifer zeigt sich gegenüber dem Schweizer Blick mitgenommen: „Der Sturz von Broderick gehört zum Schlimmsten, was ich je gesehen habe!“

Nach Stunden des Bangens meldet sich am Freitag dann der kanadische Verband mit erfreulichen Neuigkeiten zu Wort.