Skandal um Fußball-Verein: FC Sevilla klaut 80 (!) Passagieren den Flieger

Anstatt also nach Madrid zu fliegen, von wo es für viele Betroffene eigentlich umgehend in einen Anschlussflug hätte gehen sollen, stecken die Passagiere am Abend in Vigo fest. Vom verhältnismäßig kleinen Flughafen starten zur späten Stunde auch keine weiteren Maschinen, die nächste Reise ist erst am folgenden Morgen möglich. Anstatt jedoch Alternativen zu bieten, wartet die Fluggesellschaft lediglich mit einem Formular für Entschädigungs-Forderungen auf, wie die spanische Zeitung Faro de Vigo berichtet. Ein schwacher Trost für die verärgerten Gäste.