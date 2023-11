Sytch musste sich unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer mit Todesfolge verantworten. Im März 2022 crashte sie an einer roten Ampel heftig in das Fahrzeug eines 75-Jährigen, der daraufhin starb. Laut Polizei stand sie dabei stark unter Alkoholeinfluss: Der Wert sei dreimal so hoch gewesen wie gesetzlich erlaubt.

Bei der abschließenden Verhandlung am Montagmorgen hatte Sytch die Gelegenheit zu einer Rede. Sie wendete sich nach Angaben von TMZ an die Familie des Verstorbenen, brach in Tränen aus und entschuldigte sich für ihr Verhalten: „Ich weiß, dass meine Worte nicht ausreichen, aber bitte wisst, dass ich jeden Tag an euch denke.“