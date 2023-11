Shirin David: „Manchmal hinterfrage ich meinen Charakter“

Ihre Karriere startete Shirin David 2014 als YouTuberin. Heute, fast zehn Jahre später, gehört sie zu den größten deutschen Rap- und Internet-Stars überhaupt und macht sogar gemeinsame Sache mit Helene Fischer (39). Dabei ist sie bekannt für ihre knappen Outfits und auffälligen Make-up-Looks – aber eben auch für ihre starke, feministische Einstellung. Eine Kombination, mit der sie aneckt. „Schlechtes Vorbild“, „Alles Plastik“, „Billig“ – die Liste an Beleidigungen, mit denen sich die Influencerin im Netz rumschlagen muss, ist lang.

Wir haben Shirin David vor ihrem Konzert in Berlin (22. November) getroffen. Dabei zeigt sie sich über den Hass, der ihr entgegenkommt, nachdenklich: „Ich war eine Zeit lang sehr wütend auf diese Sachen, weil ich nicht verstanden habe: Warum kann das nicht jeder verstehen, dass wir einfach frei und selbstbestimmt sein müssen.“ Doch sie habe mit der Zeit akzeptiert, dass es mehr als genug sei wenigstens ein paar Menschen zu berühren. Und genau das macht sie gerade auf Tour – und auch mit ihrem Auftritt bei „Wetten, dass..?“ am Samstagabend (25. November). Shirin zeigt, dass es ok ist so zu sein, wie man sein will und das man sich Frau nichts vorschreiben lassen muss.

