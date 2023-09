Serkan Yavuz gewährt ehrlichen Ehe-Einblick: „Es gibt Sachen, die bringen mich auf die Palme“

Serkan, der zuvor einige Tage wegen eines Jobs unterwegs gewesen war und zu Hause jetzt einiges an Arbeit aufzuholen hatte, kann nicht nachvollziehen, warum sich zumindest Samira nicht schon eher um ihre Sachen gekümmert hat. „Ich bin meistens genervt, und es ist mir auch egal, was Samira sagt, aber sie macht Sachen nur zur Hälfte. Sie fängt was an und lässt es stehen“, ärgert er sich weiter. Und dann halte sie ihn selbst noch von seiner Arbeit ab und habe immer irgendwelche Ausreden parat.

„Ich weiß, sie ist eine unfassbar gute Mutter. Sie macht für Nova alles [...]. Aber wenn dann solche Sprüche kommen mit: ‘Ich hab das nicht geschafft...’ Wenn man will, schafft man es. Wenn man will, muss man seinen Schweinehund überwinden und sich abends noch mal hinsetzen“, schüttet Serkan weiter sein Herz aus: „Und das sind Sachen, die mich auf die Palme bringen. Wenn ich dann was machen will, dann heißt es: ‘Ja, ich muss ja auch...’“

Hinzukommt, dass sich Samira nach ihrer Heimat München sehnt. Was Serkan einerseits verstehen könne, andererseits sei die Entfernung zu Regensburg aber auch nicht weit. Ein möglicher Umzug sei damit ebenfalls ein großer Streitpunkt. „Aber ich bin auch nicht ohne, ich fahr dann auch aus der Haut, bin dann auch laut“, gesteht Serkan abschließend und gibt Entwarnung: „Wir werden uns auch später in den Armen liegen, werden noch mal darüber reden.“ (dga)