RTL-NFL-Experte Björn Werner: „Ich war jung und brauchte das Geld"

Wir suchen nach dem ultimativen NFL Superfan in Deutschland. Dieser definiert sich nicht nur durch seine Leidenschaft, sondern auch durch seine Handlungen und sein Engagement, die andere inspirieren.

Es sind diese Geschichten, die den wahren Geist des Sports und des Superfans offenbaren. Hier nur einige mögliche Ausprägungen des Superfans:

Der Reisende: Ein Superfan fliegt Tausende von Kilometern, nur um sein Team live zu sehen. Auf seinen Reisen erlebt er verrückte Abenteuer und ist selbst in den USA als "the crazy German" bekannt

Der Sammler: Die Wände seines Hauses sind von Boden bis Decke mit Football-Merch bedeckt, von signierten Trikots über seltene Fotos bis hin zu Erinnerungsstücken

Der Kreative: Ein Superfan kreiert beeindruckende Kunstwerke, Lieder oder Geschichten, die von seinem Lieblingsteam inspiriert sind. Selbst ein Tattoo mit dem Logo seines Teams schmückt den Oberarm.

Der Wohltäter: Ein Superfan, der Benefizveranstaltungen im Namen seines Lieblingsteams organisiert, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Er setzt sich für Kinder und Jugendliche ein. Ist z.B. Trainer eines kleinen Football-Teams und ist ein leidenschaftlicher Botschafter für American Football.

Was du für eine Teilnahme tun musst?

Lade einfach ein Foto oder ein Video unter Verwendung des Hashtags #rtlnflsuperfan auf Instagram, X oder YouTube hoch, das beschreibt, wie NFL-verrückt du bist. Alternativ kannst du auch direkt hier den QR-Code nutzen, um ein Foto von dir hochzuladen.

Was du gewinnen kannst:

Eine Reise zum Super Bowl in Las Vegas am 11. Februar 2024, inkl. zwei Tickets, Hin- und Rückflug sowie Unterkunft (zwei Übernachtungen).

Wie läuft die Aktion ab:

Unter allen Einsendungen, die uns bis zum 12. November erreicht haben, wählen unsere NFL On-Air Gesichter ihre Top 10 Favoriten. Diese zehn Kandidaten stehen im Anschluss für ein Community Voting auf www.sport.de zur Auswahl. Derjenige, der am 31. Dezember die meisten Stimmen eingesammelt hat, gewinnt die Traumreise nach Las Vegas zum Super Bowl. Alle weiteren Informationen finden sich hier in der Gewinnspielbeschreibung und den Teilnahme-AGBs. Viel Erfolg! (scz)