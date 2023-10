Amon-Ra St. Brown hatte mit seinem Teamkollegen und Notre-Dame-Alumnus Julian Okwara eine kleine Spaß-Wette am laufen! Die Wette beinhaltete, dass der Verlierer die Teamkleidung des Colleges des anderen tragen musste.

Notre Dame besiegte USC 48:20 und somit musste St. Brown komplett in grün nach dem Training auftreten. Direkt im Anschluss an seine Medienpflichten jedoch zog er das Outfit wieder aus, warf es in einen Mülleimer und spuckte nochmal drauf. In seiner Instagram-Story schrieb er dazu: „Der beste Part des Tages."