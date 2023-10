Doch bevor die NFL nach Spanien zieht, steht ein Football-Spektakel in Deutschland bevor! Im Fokus: Frankfurt!

Die Stadt sieht die bevorstehenden beiden Saisonspiele der amerikanischen Football-Liga NFL als sportliches Großereignis für ganz Deutschland. „Es ist für uns in erster Linie ein sportliches Highlight. Dass hier die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins spielen, ist eine krasse Sache“, so Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Donnerstag während einer Pressekonferenz in Frankfurt.

Es sei etwas Einmaliges, was die Stadt Frankfurt mit den beiden Partien am 5. und 12. November (jeweils 15.30 Uhr) erleben dürfte.

„Eine Woche nach dem Spiel der Chiefs gegen die Dolphins duellieren sich auch die New England Patriots und die Indianapolis Colts im Frankfurter Fußballstadion. Wir merken schon die Resonanz. Die Bekanntheit der NFL steigt von Woche zu Woche“, sagte Josef. 48.000 Plätze gibt es jeweils für die Spiele. Für beide Partien hätte die NFL mehrere Millionen Karten verkaufen können.

Abseits der Spiele ist in der Stadt ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant. NFL-Champion Kansas City wird ein öffentlich zugängliches Boot mieten und damit auf dem Main unterwegs sein. (scz)