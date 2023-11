RTL-Moderatorin Ulrike von der Groeben zu Meisers Tod: Hans hätte es sich genau so gewünscht!

Er begann seine Karriere im Radio und wurde bei RTL zum TV-Star. Von lustigen Patzern vor laufender Kamera bis zu ikonischen Momenten in der eigenen Talkshow, stets an seiner Seite? Ulrike von der Groeben. Hans Meiser und sie moderierten jahrelang gemeinsam die RTL-Hauptnachrichtensendung „7 vor 7“ – und erlebten dabei Momente, die sie niemals vergessen werden.

„Ich glaube, Hans hätte es sich genau so gewünscht!“ Was sie damit meint? Das wir den einstigen RTL-Moderator so in Erinnerung behalten, wie sie: „Hans war lebenshungrig, er stand immer unter Strom, hatte immer neue Ideen, gründete sogar noch vor kurzem einen Radiosender“, erzählt die 66-Jährige. Doch auch wenn sein Kopf niemals still zu stehen schien, so weiß Ulrike auch: „Er hat aber leider nicht immer so gesund gelebt, wie es vielleicht bei so einem aktiven Menschen besser gewesen wäre.“ Und trotzdem: Dass es dann so schnell ging, schockt natürlich auch die Moderatorin, bei der am Ende vor allem die Erinnerungen bleiben.