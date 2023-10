Royals feiern Prinz Christians 18. Geburtstag mit süßen Kinderbildern

Am 15. Oktober feiert Prinz Christian (17) ein großes Fest. Der älteste Sohn von Kronprinz Frederik von Dänemark (55) und Kronprinzessin Mary (51) wird endlich 18 Jahre alt. Bereits am Vortag der Feierlichkeiten hat der Palast auf Instagram ein ganzes Fotoalbum veröffentlicht, das zahlreiche Bilder aus Kindheitstagen sowie aktuellere Aufnahmen des Prinzen enthält.

"Vom Kind zum Erwachsenen", heißt es dazu im beigefügten Kommentar. Die Bilder haben demnach seine Eltern in den vergangenen Jahren geknipst. "Am Tag vor dem 18. Geburtstag Seiner Königlichen Hoheit Prinz Christian teilt das Kronprinzenpaar in diesem digitalen Fotoalbum eine Reihe privater Erinnerungen [...]", heißt es weiter erklärend.

Zu sehen sind unter anderem Babyfotos, Aufnahmen aus dem Sommer 2012 und auf Reisen mit der Familie. Auf einem der Fotos ist er etwa noch in ganz jungen Jahren mit seiner Großmutter, Königin Margrethe II. (83), abgebildet.

"An seinem 18. Geburtstag wird Seine Königliche Hoheit Prinz Christian auf dem Balkon von Schloss Amalienborg erscheinen - genau wie der Vater und die Großmutter des Prinzen, als sie 18 wurden", teilte der Palast zuvor bereits mit. Der Auftritt sei für 12:00 Uhr geplant.

Zu der Ankündigung veröffentlichte der Hof ein Video mit Archivaufnahmen, das Christians Vater im Jahr 1986 bei dem gleichen Event zeigt sowie die heutige Königin Margrethe II. von Dänemark im Jahr 1958. Die beiden damals 18-Jährigen absolvierten den Traditionstermin freundlich winkend.

