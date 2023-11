Rollentausch bei „Grill den Henssler“: Laura Wontorra steht am Herd und Henssler übernimmt die Moderation

Wer glaubt, dass das Waffel-Desaster von Ilka Bessin unübertrefflich ist, hat Evelyn Burdecki noch nicht an den Töpfen und Pfannen erlebt. Sie löst bei Steffen Henssler ein solches Maß an Mitgefühl aus, dass er dem gegnerischen Koch-Coach sogar erlaubt, Evelyn eine Minute lang unter die Arme zu greifen. Und auch Laura Wontorra kann sich nicht zurückhalten: Sie steht Evelyn bei der Zuckerkaramellisierung für die Schupfnudeln zur Seite. „Evelyn löst so ein Helfersyndrom aus“, gesteht Laura, während der Koch-Meister grinsend kommentiert: „Wenn‘s schon so weit ist, dass sie sich von dir helfen lassen muss, dann weißt du: Lecko mio!“

Und was passiert in der Zeit, in der die Moderatorin mit dem Kochen beschäftigt ist? Der Koch-King persönlich schnappt sich einfach das Mikro und übernimmt die Moderation kurzerhand selbst. „Ich bin der neue Moderator von 'Grill den Henssler'“, witzelt Steffen und übersieht beinahe, wie sich Evelyns prominente Mitstreiter, der Komiker Guido Cantz und Autoexperte Sidney Hoffmann, in seine Küchen-Hälfte schleichen, um ein Auge auf das Geschehen zu werfen. Es herrscht ein Chaos, das man so bei „Grill den Henssler“ auch noch nicht erlebt hat.

Ob denn auch noch gekocht wurde und wer dann wen „gegrillt hat“, kann man sich natürlich auf RTL+ jederzeit ansehen.

(apa)