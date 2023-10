„Ich möchte euch ein Update geben. Leider musste ich vor zehn Tagen meinen linken Fuß amputieren lassen“, schrieb Lundgren bei facebook. Dazu postete er Foto seines dick verbundenen linken Beines, das unterhalb des Knies abgetrennt wurde.

Darum war der drastische Eingriff nötig: Im September vergangenen Jahres hatte sich Lundgren den linken Knöchel gebrochen. In der Folge entstand dort ein Infektion. Da er an Diabetes Typ 2 leidet, erschwerte dies zusätzlich die Heilung. „Ich werde lange im Krankenhaus sein, um die Infektion behandeln zu lassen“, hatte Lundgren bereits damals via facebook mitgeteilt.

