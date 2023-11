Reiner Calmund verarbeitet sein „Wer wird Millionär?“-Trauma - und Sänger Sasha muss dran glauben

Und das stellt er dann auch unter Beweis: Sogleich muss Sänger Sasha, der ebenfalls zum zweiten Mal Kandidat in der Show ist, dran glauben. Calli stellt ihm drei der Fragen samt Antwortmöglichkeiten, die ihm von damals als besonders knifflig in Erinnerung geblieben sind. „Er macht jetzt die ganze Sendung nochmal durch – und das ist 17 Jahre her – was für ein traumatisches Erlebnis das gewesen sein muss“, stellt Sasha lachend fest. Er selbst hingegen hat – anders als der 74-Jährige – alle Fragen seiner ersten Teilnahme 2018 vergessen. „Ich weiß keine einzige Frage mehr von damals“, lacht Sasha.

Vor seinem zweiten Auftritt in der Quiz-Show ist der Sänger deshalb nicht weniger nervös. „Man will natürlich möglichst viel Geld einspielen für den guten Zweck und man will sich aber auch auf der anderen Seite nicht total zum Affen machen“, erklärt er sein Dilemma. Hoffen wir mal, dass das klappt!