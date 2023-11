Auch wenn nicht gerade Black Friday ist, kaufen viele Menschen Dinge, die sie nicht brauchen. Warum machen sie das?

Der Mensch ist nicht, wie wir denken, vom Verstand gesteuert und die Emotionen stören ab und zu. Es ist genau andersherum: 70 bis 80 Prozent unserer Entscheidungen fällen wir weitgehend unbewusst und sie sind immer emotional. Ohne Emotionen können wir gar nicht einkaufen. Heißt: Wir befriedigen mit dem Kauf unser emotionales System. Es gibt natürlich Güter, die keine große Emotion auslösen, etwa wenn man Toilettenpapier oder ein Waschmittel kauft. Anders ist es bei einem T-Shirt, einem Windlicht für die Wohnung oder einem tollen Wein – diese Dinge gehen ganz stark auf das Belohnungssystem. Unser Belohnungssystem ist grundsätzlich nie zufrieden. Es will immer mehr. Wir sind also auf eine Steigerung eingestellt: "Ah, schau mal, die Jeans, die sieht aber ein bisschen anders aus als die, die ich jetzt schon habe." Also wird sie gekauft, wenn ich die finanziellen Mittel dazu habe, obwohl es eigentlich ganz sinnlos ist.

Was erzeugt so ein Kauf in uns?

Ich habe ein kurzfristiges Glücksgefühl, wenn ich die Jeans neu habe. Doch bereits zu Hause vor dem Spiegel sieht sie meist nicht mehr so toll aus wie im Geschäft. Und wenn dann der Partner oder die Partnerin sagt, dass sie nicht gut sitzt, ist die Enttäuschung groß. Aber so funktioniert unsere ganze Konsumgesellschaft: Wir sind immer auf der Suche nach einem Kick; nach einer Belohnung. Wir lösen ihn aus, nur um festzustellen, dass der Kick gar nicht lange hält. Das ist eben das Problem unseres Belohnungssystems. Es will immer mehr, es ist nie zufrieden. Wir landen in der sogenannten hedonistischen Tretmühle.