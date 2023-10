Die aromatischen Zutaten sind in der Mischung sind vor allem Zimt, Piment, Muskat und Ingwer. Geruch und Geschmack erinnern auch an Lebkuchen in der Weihnachtszeit. Außerdem kann Pumpkin Spice noch weitere Aromen wie Nelken, Sternanis und Kardamom beinhalten. Diese verleihen dem Mix noch mehr würzige Tiefe. Das Gewürz lässt sich auch einfach selbst zu Hause machen. Hierfür benötigen Sie folgende Zutaten:

Nelken

Sternanis

Kardamom

Vanille

Kurkuma

Und so geht’s:

Gewürze im Ganzen verwenden: Am besten eignen sich die Gewürze im ungemahlen, groben Zustand. So sind die Aromen am stärksten. Gewürze mahlen: Haben Sie alle Gewürze beisammen, geben Sie diese in einen leistungsstarken Zerkleinerer. Mahlen Sie die Zutaten so lange, bis sie zu einem feinen Puder geworden sind. Gewürz abfüllen: Anschließend geben Sie das Ganze nur noch in ein luftdichtes Glas. Fertig!

Tipp: Wer keinen Mixer hat, kann die Gewürze alternativ auch schon gemahlen kaufen und selbst mischen.