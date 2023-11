Private Feier statt große Party: So feiert König Charles seinen 75. Geburtstag

Das Event finde hauptsächlich hinter den Palastmauern statt. Aber es gibt Hoffnung für die royalen Fans: „Wir werden ihn natürlich heute sehen, weil es ist klar, er ist König von Großbritannien. Er muss sich natürlich in dieser Rolle auch zeigen“, so der Adels-Kenner weiter. „Ich gehe fest davon aus, dass er heute auch einen Gottesdienst besuchen wird. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das Ganze in Windsor stattfindet, nämlich in der St. George. Das ist die Chapel, wo ja auch seine Mutter und sein Vater beigesetzt sind. Da wird er noch mal ein bisschen innehalten. Er wird Zwiesprache halten, auch mit seiner Mama vor allem.“

Dass Charles seinen Geburtstag zu einer wärmeren Jahreszeit nachfeiere – so wie es seine Mutter, Queen Elizabeth (†2022), immer gemacht hat, glaubt Michael Begasse nicht. „Die Queen hatte ja im April Geburtstag und hat das dann immer zu Trooping The Colour nachgefeiert. Trooping The Colour hat König Charles ja in diesem Jahr zum allerersten Mal angeführt. Es ist ja seine Parade, die königliche Parade. Also, da braucht es nicht noch einen zusätzlichen Geburtstag.“