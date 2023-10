William ist nicht das einzige Mitglied der königlichen Familie, das ein ernsthaftes Fotoshooting mit einem Witz aufgelockert hat. Das TikTok-Video vergleicht den Witz des Prinzen mit einem denkwürdigen Moment seiner verstorbenen Großmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) beim G7-Gipfel im Juni 2021. In einem von der BBC damals veröffentlichten Video hörte man, wie die Monarchin ihre Führungskollegen fragte: „Sollten Sie so aussehen, als hätten Sie Spaß?“



Das Prinzenpaar von Wales war in Cardiff, um den 75. Jahrestag der Ankunft des Passagierschiffes HMT Empire Windrush in London sowie den Beginn des Black History Monats im Vereinigten Königreich zu feiern. Die Ankunft der HMT Empire Windrush am 21. Juni 1948 in London brachte über 1.000 Menschen aus der Karibik nach Großbritannien. Seitdem wird der Begriff „Windrush-Generation“ für Menschen verwendet, die zwischen 1948 und 1973 in das Vereinigte Königreich umgesiedelt sind, insbesondere solche aus der Karibik.



