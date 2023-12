Im Gegensatz zu seiner Schwester ist die Zukunft des Prinzen noch ungewiss. Zwar ist Prinz Sverre Magnus der Dritte in der Thronfolge, seinen eigenen Weg, abseits vom Königshaus, muss er trotzdem noch finden. Seinem Vater zufolge ist er gut darin, Dinge zu lernen, die ihn interessieren. Am meisten begeistere sich der noch 17-Jährige für Spiele, IT und Computer.

Lese-Tipp: Einfach nur schön! Haakon und Mette-Marit zelebrieren ihre Liebe in Berlin

Vor ein paar Jahren haben die zwei sogar gemeinsam einen Computer gebaut, eine Erfahrung, die Haakon in seiner Biografie „Haakon – Geschichten über einen Thronfolger“ beschreibt: „Magnus und ich kauften alle PC-Teile, die er brauchte, und schauten uns auf YouTube an, wie man ihn zusammenbaut. Erstaunlicherweise hat es funktioniert. Er hat den nächsten Computer selbst gebaut“, so der 50-jährige. Er ist stolz auf seinen Sohn: „Er hat sich ein Fachwissen über Spiele und IT angeeignet, das er wahrscheinlich noch oft brauchen wird.“