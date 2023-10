Auf Instagram zeigen sich Hanna und ihre Jessi jetzt ganz so, wie sie sind. Da gibt es auch schon mal ein ungeschminktes Partnerinnenselfie. Das ist zwar ganz anders als Hannas „Playboy-Bilder“, aber zeigt, wie sehr die beiden Frauen es genießen, jetzt endlich allen ihre Liebe zeigen zu können.

Wie haben sie es vorher geschafft, ihre Liebe so lange geheim zu halten? Hanna verriet: „Wir schlafen zusammen am Telefon ein und wachen morgens zusammen auf. Wir treffen uns jedes Wochenende und verbringen unsere gemeinsame Zeit sehr intensiv miteinander und brauchten auch viel Zeit für uns. Deswegen war es für mich nicht so schwierig, diese Zeit mit ihr alleine zu verbringen. Das hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt!“