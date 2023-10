Das gab’s noch nie in der Geschichte des Männermagazins! „Ich war ja tatsächlich die erste lesbische Frau auf dem ‘PLAYBOY’-Cover in Deutschland. Und jetzt sind wir das erste lesbische Paar auf dem ‘PLAYBOY’-Cover weltweit!“, so Hanna Sökeland in der deutschen Ausgabe des „PLAYBOY“. Die ehemalige „Princess Charming“ und ihre Herzdame Jessica Huber setzen sich mit ihren erotischen Bildern für die Akzeptanz von Homosexualität ein. Dass sie damit polarisieren, ist den beiden Damen durchaus bewusst. „Wir sind anscheinend noch immer nicht an dem Punkt angelangt, an dem es normal ist, dass eine lesbische Frau machen kann, was sie will“, so Hanna im „PLAYBOY“-Interview.