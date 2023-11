„Hier kommt Frauenpower im Doppelpack!“

Im Sommerhaus geht’s 2023 wirklich Schlag auf Schlag – da kommen in Folge 8 doch tatsächlich schon wieder neue Promis mit ihren Koffern angerollt. Diesmal handelt es sich dabei um die ehemalige „Princess Charming“ Hanna Sökeland und Freundin Jessica Huber. Die beiden verliebten Damen haben eine Mission: Sie wollen frischen Wind in die Promi-WG bringen und beweisen, was wahre Frauenpower ist, wie sie uns im Video verraten.

Hanna und Jessi schaffen es im Sommerhaus bis unter die letzten vier Paare. Vor dem Halbfinale müssen sich die beiden geschlagen geben und sich von den Titelträumen verabschieden.