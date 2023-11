Prince Damien und Jay Khan: Wie sich der Boyband-Kult verändert hat

Die Backstreet Boys feierten ihr Comeback, Take That taten es, N’Sync tut es. Und auch Jay Khan erlebt ein persönliches Boyband-Revival: Mit Team 5ünf ist er seit ein paar Jahren wieder am Start. Und auch DSDS-Star Prince Damien ist nun ein Mitglied der Runde – dem Ausscheiden von Marc Terenzi sei dank.

Dem VIPstagram-Team Tanja Bülter und Kena Amoa verrät Jay Khan, dass sich aber einiges im Boyband-Business verändert hat – zum Guten! Was das ist – im Video!