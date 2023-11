Jay Khan hat gemeinsam mit Marc Terenzi (45) die Schlager-Boyband Team 5ünf gegründet. Letzterer ist im März nach nur zwei Jahren allerdings aus der Gruppe geflogen. Was folgte, war jede Menge Stress. Doch gibt es für den Sänger, der zurzeit mit seiner Liebsten Verena Kerth die Schlagzeilen beherrscht, noch eine offene Hintertür für ein mögliches Comeback? Bei dieser Frage muss Jay Khan nicht lange nachdenken – die Antwort kommt nur so aus ihm herausgeschossen.

Und dann war da noch dieser eine TV-Moment, der in den Medien sehr lange heiß diskutiert wurde: die berühmt berüchtigte Bade-Szene mit Sängerin Indira Weis (44) aus der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ von 2011. Selbst ein Jahrzehnt später ist ihre Liebelei noch ein Thema. Also haken wir doch da mal genauer nach und fragen ganz direkt nach: Waren die Aufnahmen, bei denen Jay Khan während ihrer Liebes-Spiele im Wasser bewusst in die Kamera schaut, eiskalte Berechnung oder waren tatsächlich Gefühle im Spiel? Auch hier macht der gebürtige Brite kein Geheimnis draus und enthüllt knallhart die Wahrheit. Worüber er allerdings nicht reden will und den rettenden Joker zieht, sehen Sie im Video.