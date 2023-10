RTL trifft Verena Kerth und Marc Terenzi am Samstag auf der Season of the Witch-Party, einer Halloweenparty in der Schweiz. Passend zu den Schlagzeilen über ihre angebliche Hochzeit in der Little White Wedding Chapel laufen sie als blutverschmiertes Brautpaar über den roten Teppich – und sprechen im RTL-Interview über die Gerüchte, ihre Hochzeit in Las Vegas sei nicht echt gewesen. „Das muss man jetzt auch mal klarstellen“, meint Verena mit Blick zu Marc, als RTL zur Hochzeit nachfragt.