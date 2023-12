Zutaten:

250 g Mehl

100 g Zucker

150 g kalte Butter

1 Eigelb

1 Prise Salz

Zubereitung:



Mehl, Zucker, Eigelb und Salz in eine Schüssel geben. Die kalte Butter in kleine Stückchen schneiden und die Schüssel geben. Alle Zutaten zügig zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Das kann man mit den Händen machen oder auch zunächst mit dem Knethaken - und dann mit den Händen. Den Teig in Frischhaltefolie schlagen und mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen.

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Ein Backblech einfetten oder mit Backpapier auslegen. Den Plätzchenteig ausrollen und die gewünschten Plätzchenformen ausstechen. Je nach Stärke der Plätzchen acht bis zehn Minuten backen. Vor dem Dekorieren vollständig auskühlen lassen.