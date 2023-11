Während die ersten schon fleißig Weihnachtsgeschenke shoppen, muss sich Pietro Lombardi dieses Jahr gleich doppelt Gedanken machen. Der Grund: Der DSDS-Juror hat doch tatsächlich vergessen, seiner Verlobten im vergangenen Jahr ein Geschenk zu besorgen. Aber keine Sorge, so pfiffig wie Pietro ist, dauert es nicht lange und schon hat er DIE Idee. Also einmal Laura schnappen, ab ins Auto und schon geht es gemeinsam zur… ähm… Tankstelle.

„Amo, du hast mir gesagt, du schenkst mir keine Blumen?!“ scherzt Laura in einer Instagram-Story und zeigt eine in Plastik verpackte rote Rose in die Kamera. „Du hast mir gestern gesagt, dass ich dir kein Weihnachtsgeschenk gemacht habe letztes Jahr“, antwortet der 31-Jährige und erklärt stolz: „Das ist die Wiedergutmachung!“ Hach, wie romantisch. Schließlich hat sich der Sänger diese spontane Aktion auch einiges kosten lassen: 4,99 Euro, wie er verrät. „Teuer Alter, gell? Da siehst du aber, was du mir wert bist, ne“, witzelt Pietro. Immerhin scheinen beide den gleichen Humor zu haben.