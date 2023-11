„Ich mag es mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich nicht in meinem Lkw gesessen hätte“, meint Fahrer Joshua Schaber schockiert. Es ist 3.20 Uhr, die B51 bei Harderberg liegt im Dunkeln, als es zu dem schweren Unfall kommt. Alles sei so schnell gegangen, so der Fahrer: „Es hat schon geknallt, als es auf der Fahrerseite bei mir aufprallte. Gott sei Dank sitze ich so hoch, dass es noch halbwegs glimpflich ausging.“ Sein Lkw wird bei dem Zusammenstoß mit den Pferden stark beschädigt, aber Schaber selbst gehe es gut. Auch der Fahrer eines VW Polo, der als Zweiter mit den Tieren kollidiert, bleibt unverletzt.

