Acht Jahre verbrachten sie Seite an Seite. Dann zogen Patricias Eltern aus dem Ort weg, in dem Narcisa mit ihrer Familie lebte. „Aber den Kontakt und die Verbindung haben wir nie verloren“, so Patricia zu RTL. Über die Jahre habe sie Narcisa immer wieder besucht. Dabei hätten sie gemeinsam Lieder aus Patricias Kindheit gesungen.



