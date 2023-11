An Thanksgiving in der vergangenen Woche hatte Paris Hilton auf ihrem Instagram-Account überraschend verkündet, dass sie Mutter einer Tochter geworden ist. Auch den Namen verriet sie in dem Posting, denn auf dem Bild war rosafarbene Babykleidung mit der Aufschrift „London“ zu sehen.

In der „Kelly Clarkson Show“ schwärmt die Hotelerbin jetzt erstmals von ihrem Mamaglück – und auch im Gespräch mit People betonte sie nun: „Ich bin einfach überglücklich, dass unsere kleine Prinzessin hier ist. Mein Leben fühlt sich einfach so vollständig an, ich habe meinen kleinen Jungen und jetzt mein kleines Mädchen.“ Dabei bezeichnet sie ihr Mama-Dasein als ihre „bisher beste Ära“.

Lese-Tipp: „Mein Baby ist kerngesund!" - Jetzt wehrt sich Paris Hilton gegen Online-Gerüchte

Erst im Januar hatten Hilton und ihr Ehemann Carter Reum (42) per Leihmutter ihren Sohn Phoenix bekommen. Das Paar sei „einfach so dankbar und glücklich“. Nun könne sie die Weihnachtszeit zu viert kaum erwarten: „Ich freue mich so sehr auf unsere ersten gemeinsamen Feiertage.“ Bereits Thanksgiving sei „etwas ganz Besonderes“ gewesen.

(spot on news/ean)