Julia wünscht seit Jahren, endlich schlank zu sein. Schon seit sie denken kann, dreht sich ihr Leben um das Thema Abnehmen. Nun nimmt die 51-jährige die Abnehmspritze Ozempic – obwohl diese eigentlich nur für Diabetiker zugelassen ist. Doch Julia hofft, jetzt endlich abzunehmen. Wie es ihr bislang geht und wie viel Gewicht sie schon verloren hat, seht ihr im Video.

Lese-Tipp: Abnehmspritzen Wegovy und Ozempic bald auch als Tabletten? Was ihr über die Medikamente wissen müsst

Dr. Petra Algenstaedt ist Expertin für Abnehmspritzen. Sie bestätigt Julias Eindruck: „Es handelt sich im Rahmen der Gewichtsreduktion tatsächlich um eine Art Revolution.“ Doch sie weiß auch, dass das Medikament nicht uneingeschränkt empfohlen werden kann.

Doch es gibt auch Nebenwirkungen. So sagt etwa Schlagersängerin Ina Colada, die mit Ozempic in sechs Monaten fünf Kilo abnahm. Sie sei davon psychisch abhängig geworden. Sie empfiehlt deshalb: „Macht Sport, geht an die Luft, trinkt Wasser – und dann läuft das auch.“

Lese-Tipp: Sie nahm Ozempic, um am Ballermann mitzuhalten - jetzt warnt Ina Colada: „Es ist ein Fake!“

Neben der psychischen Beschwerden kann es auch zu körperlichen Nebenwirkungen wirken. Auf welche man laut Dr. Algenstaedt besonders achten sollte, seht ihr oben im Video. (lkö)