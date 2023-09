Olli Pocher verrät: DAS kostete ihn der Geburtstag seiner Söhne

Lese-Tipp: Klare Ansage! Das sagt Alessandra Meyer-Wölden über das Ehe-Aus der Pochers

Wie schnell man Geld ausgeben kann, erzählt der 45-Jährige auch. Bei den Kosten brauchen sogar wir Stift und Papier – oder einen Taschenrechner um mitzukommen. Erst sei der Fünffach-Papa direkt nach der Landung mit dem Uber zu Sandy gefahren, dort warteten bereits zehn Kinder auf ihn: „Bei meinen Jungs geht das langsam so in Richtung Pubertät, da sind dann die anderen Kumpels da und dann hängen die da so rum.“



Auf Olivers Frage, was sie sich zum Geburtstag wünschen, hätten seine Söhne „Schuhe“ geantwortet. „Dann habe ich alle eingeladen und dann sind wir so in einen Schuhladen gegangen.“ Und dann passierte DAS: Einer seiner Söhne fragte ihn wohl, was das Limit wäre: „Sind es 300, 500 oder 700 Dollar?“ Dazu fiel dem Moderator nur noch eine Sache ein: „Ganz kurz: Wir müssen hier auch überhaupt keine Schuhe kaufen. Du zeigst mir die und dann entscheiden wir, was wir machen. Und dann gibt's vielleicht ein paar Schuhe.“

Wie diese Geschichte ausgegangen ist? „Ich habe Glück gehabt, sind die für 300 geworden. Also easy.“ 300 US-Dollar sind umgerechnet circa 283 Euro – ganz so wenig Geld ist das für viele nicht. Doch es geht weiter.