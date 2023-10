Lese-Tipp: Nach Gefühlsausbruch: Oliver Pocher erklärt seinen Post

Bei den Pochers geht es drunter und drüber, auf und ab. Trotz ihrer Trennung scheinen die zwei weiterhin ein Team zu sein. Sie teilen sich sogar weiterhin ihren gemeinsamen Podcast. Jede Woche sprechen die zwei nun über alles, was sie beschäftigt – und ja, auch über ihre Beziehung, Trennung und deren Folgen.



Am 28. September feierte Amira ihren 31. Geburtstag. Da ließ sich der Comedian nicht lumpen und veröffentlichte – so wie jedes Jahr – eine Liebeserklärung an seine Ex: „Ich habe in den letzten Jahren Dir hier, auf dem oberflächlichen Instagram (und für alle ganz Oldschoolen Facebook) zum Geburtstag gratuliert und werde es auch, ein vermutlich letztes Mal, dieses Jahr machen“, begann der 45-Jährige seinen Text. Aber was sagt Amira zu diesen hochemotionalen Worten?