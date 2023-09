Für den Sportartikelhersteller Nike schlüpfte Mount in knappe Unterwäsche und räkelt sich in einem Instagram-Video oberkörperfrei in sexy Posen: Mal ist der Engländer dabei mit Sixpack im Training zu sehen, dann sitzt er entspannt – aber nicht weniger hot – auf der Bank in der Kabine. Dabei filmt die Kamera fast jeden Zentimeter seines durchtrainierten Körpers – in Nahaufnahme!

Lese-Tipp: Porno-Website macht Travis Kelce und Taylor Swift ein irres Angebot

Die Kommentarspalte zum freizügigen Clip lässt vermuten: Der sexy Auftritt von Mount kommt unfassbar gut an. „Verdammt heiß 🔥 🔥❤️“, schreibt eine Nutzerin und macht mit ihren Emojis gleich mal deutlich, wie sie die Aufnahmen findet. Andere rätseln angesichts der knappen Unterhosen über die Größe von Mounts bestem Stück. Die Vermutung: Es ist sehr groß.