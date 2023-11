Das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (Az.: 5 Sa 15/23) hat den Arbeitgeber allerdings in seine Schranken gewiesen!

Die Erklärung: Fordert ein Arbeitgeber Gehalt zurück muss er beweisen, dass und in welchem Umfang der Beschäftigte seine Arbeitspflicht nicht erfüllt hat. „Das gilt auch bei Arbeitsleistungen im Homeoffice“, erklären die Richter ausdrücklich in ihrem Urteil. Im vorliegenden Fall hat die Pflegeeinrichtung laut den Richtern erst gar nicht dargelegt, in welchem Umfang die Klägerin im Homeoffice ihre Arbeitspflicht nicht erfüllt und keine Arbeitsleistungen erbracht hat.

Die Mitarbeiterin konnte sogar ihre Arbeitsleistung nachweisen, „was sich insbesondere aus E-Mails ergibt, die die Klägerin an solchen Tagen an die Beklagte oder an dort Beschäftigte versandt hat. Soweit den E-Mails Anlagen beigefügt waren, lassen diese auf weitere vorangegangene Arbeitsleistungen schließen“, so die Richter.

Das Fazit des Gerichts: Misslingt der Beweis, dass der Mitarbeiter im Homeoffice untätig war, kann der Arbeitgeber das Gehalt nicht zurückfordern. (aze)