Nach der Halbzeit war plötzlich die Luft raus! Nur drei Punkte fielen, die Seahawks erhöhten auf 16. Die Rams blieben gruselig blass! Highlight: Ein fetter Wrestking-Wurf mitten im Spiel! (unten im Video!)

Pünktlich zum finalen, vierten Viertel wird das Spiel wieder spannend. Coach Esume analysiert im Studio: „Die von Seattle provozierten Flaggen haben das Spiel zu lange offen gehalten!“ Gesagt, getan. Nach einer Flagge, acht Minuten vor Schluss, standen die Rams plötzlich an der Endzone der Seahawks. Touchdown! Darrell Henderson tankt sich durch. Plötzlich steht es 16:14.

NFL-Krimi: 90 Sekunden vor Schluss gehen die Rams mit einem Fieldgoal mit 17:16 in Führung. Was machen die Seahawks? Sie schaffen es auch noch in Kick-Position zu kommen, treten aber neben die Stangen (oben im Video). GAME OVER! Los Angeles Rams gewinnen 17:16.