Vier Brüder aus Österreich haben es sich nicht nehmen lassen, ein vollgepacktes Paket zu schicken und dazu noch einen langen Brief zu schreiben. Aus dem Karton holt Lafere dann unter anderem selbst gebackenen Christstollen, einen Likör und 100 Euro. So wollen die NFL-Fans aus dem Nachbarland sicherstellen, dass ihre ebenfalls gesendeten Fan-Artikel und Autogrammkarten auch unterschrieben wieder zurückkommen.

Rund um das Überraschungspaket entbrennt ein launiges Hin und Her im Studio – wie ihr oben im Video sehen könnt! Lafere gibt dann noch ein Versprechen: „Ihr habt gerufen, wir sind am Start! Wir schicken das natürlich alles unterschrieben zurück.“ Was für eine tolle Aktion! (nlu)