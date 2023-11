Die Lions bestreiten bereits ihr 84. Spiel an Thanksgiving. Es ist also eine uralte Tradition, dass in Detroit an einem der größten Feiertage des Landes Football gespielt wird.



Was hat auch Tradition an Thanksgiving? Richtig! Truthahn! Und als Belohnung für ihre harte Arbeit, gab es für RTL-NFL-Experten Björn Werner und Frank Buschmann ein Abendessen Thanksgiving-Style. Serviert von Mitja Lafere, auf dem Footballfeld.

Jana Wosnitza nach dem Truthahn-Schmaus: „Bei uns gibt’s den Truthahn eben schon vor dem Spiel!“ Auch Björn Werner lässt es sich schmecken: „Wie in den USA, kurzer Tag, dann ab auf’s Sofa und man frisst sich voll!“