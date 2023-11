Im Video: NFL-Star Luke Musgrave zerfetzt sich die Niere

Auf den ersten Blick, sah die Verletzungs-Szene garnicht so schlimm aus: Musgrave bekam in der zweiten Halbzeit einen Elf-Yard-Pass von seinem Quarterback zugeworfen, fing ihn in einer Flugrolle und rappelte sich wieder auf. Ohne zu murren spielte er das Game zu Ende. Nach dem Spiel ging es für den Tight End direkt ins Krankenhaus!

Was war geschehen? Beim Fangen des Passes, kommt Musgrave unglücklich auf dem Football auf – Schock-Diagnose: Milz zerfetzt!

Sein Trainer Matt LaFleur: „Er hat eine ziemlich schlimme Verletzung erlitten und einfach weitergespielt – das spricht für seine Stärke! Im Spiel sagte er keinen Ton, erst nach dem Spiel rief er Bryan Engel, unseren Athletik Trainer, zu sich.“

Der Coach weiter: „Er war lange im Krankenhaus. Die Verletzung war sehr ernst.“

Ob Musgrave unter das Messer musste, ist nicht bekannt. Auch wann er wieder zu dem Team stoßen wird, steht noch in den Sternen. Klar ist: Im Spiel gegen die Detroit Lions am Donnerstag wird er seinem Team fehlen.

Die Grusel-Verletzung ist hier im Video zu sehen: