NFL-Superstar Patrick Mahomes lüftet ekliges Unterhosen-Geheimnis!

Bei Mahomes dreht sich vor einem NFL-Spiel alles um seine Buxe. Denn: Seit seiner Rookie-Saison trägt der Quarterback der Kansas City Chiefs in jedem Spiel die gleiche Unterhose! Dies verriet er jetzt in einem Podcast.

Den roten Schlüppi hatte Mahomes in seiner ersten NFL-Saison von seiner Frau Brittany geschenkt bekommen. Mahomes stolz: „Also erstmal habe ich die Unterhose von meiner Frau geschenkt bekommen, daher muss ich sie jedes Spiel tragen.“

Lese-Tipp: Horror-Verletzung bei NFL-Star! Leighton Vander Esch kann wohl nie wieder Football spielen

Weiter: „Ich trage sie nur am Spieltag, also sind sie nicht wirklich abgenutzt. Außerdem pflege ich sie: Ich wasche sie, zumindest ab und an!“ Ab und an?? Mahomes: „Wenn wir ein paar Spiele in Folge gewonnen haben, kann ich die Unterhose doch nicht waschen – das Momentum muss weiterrollen!“

Scham? Fehlanzeige. Mahomes stolz: „Solange ich Footballspiele gewinne, halte ich die Tradition am Leben. Auch wenn die Welt mein dunkles Geheimnis jetzt weiß.“