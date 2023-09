Brüderliebe ist so eine Sache – auch bei Familie Kelce. Im gemeinsamen Podcast „New Heights“ bringt Jason, Center bei den Philadelphia Eagles, seinen zwei Jahre jüngeren Bruder in eine unangenehme Lage. Mit den schönen Worten „Wir haben es bislang vermieden, darüber zu sprechen“, führt der 35-Jährige in eine Unterhaltung ein, auf die Travis wohl gut und gerne verzichtet hätte. Doch die Beiden müssten über „dein Privatleben sprechen.“

Während der Tight End erst schmunzelnd entgegnet: „Mein Privatleben, das nicht privat ist“, erklärt er in der Folge, dass sich so einiges in seinem Alltag ändert. So ständen sogar Paparazzi vor seinem Haus – doch die Schuld daran schreibt er sich selbst zu. Schließlich öffnet er das Thema vor einigen Monaten mit seinen Aussagen über einen Korb des Popstars, die ihm wohl jetzt die Aufmerksamkeit der 33-Jährigen sichern. Das nennt man Glück im Unglück…