Swift (33) und Kelce (33) sind derzeit in aller Munde, was besonders die Popularität von Kelce durch diese Liaison enorm zu steigern scheint. Nachdem Swift das Spiel der Kansas City Chiefs am Sonntag gegen die Chicago Bears im Arrowhead Stadium besuchte, verzeichnete Kelce auf seinen Social-Media-Kanälen einen Anstieg seiner Followerzahlen um mehr als 300.000 User.

Damit kommt der zweimalige Super-Bowl-Sieger nun auf mehr als 3,1 Millionen Follower auf Instagram. Auf X sind es derweil immerhin über 965.000 Follower.

Damit aber nicht genug, denn auch in Sachen Trikotverkäufen profitieren Kelce und die Chiefs. Laut dem Merchandise-Händler Fanatics stiegen die Verkäufe von Kelces Chiefs-Trikots mit der Nummer 87 um mehr als 400 Prozent, sodass Kelce in den Top 5 der bestverkauften Trikots der NFL seit dem Wochenende gelandet ist, wie "TMZ Sports" berichtet. (scz)