McDaniels erklärte zum Zeitpunkt der Verletzung: „Ich bin mir nicht mal sicher, welcher Hit es war oder ob es die Summe der Hits war. Ich habe keine Ahnung."

Garoppolo steckte insgesamt acht Hits ein, vier davon resultierten in Sacks. McDaniels gab zudem an, von der Diagnose überrascht worden zu sein: „Es gab nicht mal eine Unterredung dazu" während des Spiels.

Sollte Garoppolo nun für das Spiel am kommenden Sonntag bei den Los Angeles Chargers ausfallen, blieben nur zwei Alternativen übrig: Rookie Aidan O'Connell oder der erfahrene Brian Hoyer. „Wir bereiten uns für alle vor." Er räumte aber auch ein: „Natürlich würde es einige Dinge, auch im Bezug auf Aidan, verändern, wenn Jimmy nicht rechtzeitig durchs Protokoll gehen und spielen könnte. Also müssen wir diese Situation so gut wie möglich über die Woche hinweg managen."

Viertrundenpick O'Connell hat noch keine Sekunde in der NFL gespielt, Hoyer wiederum ist seit 2009 in der Liga und startete zuletzt im Vorjahr ein Spiel für die Patriots, als Mac Jones verletzt passen musste.

Er selbst zog sich jedoch eine Gehirnerschütterung zu, die ihn schließlich den Rest der Saison kostete. Hoyer kennt McDaniels und dessen Scheme bereits aus mehreren gemeinsamen Jahren in New England. (scz)