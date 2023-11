Eine Reporterin des US-TV-Senders Fox fragt anlässlich Thanksgiving: Wofür sind Sie am meisten dankbar? St. Brown antwortet: „Ich bin am meisten dankbar für meine Familie. Ich möchte zu meinem Vater sagen: Ohne dich wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Und Mama, ich liebe dich, ich will einfach nur danke sagen.“ Dann kullern bei St. Brown die Tränen und er verdeckt das Gesicht mit seiner Hand. Sofort kommt seine Mutter Miriam, drückt ihren Sohn und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Kurz darauf macht Vater John das selbe.

Lese-Tipp: Die harte Kindheit der St. Brown-Brüder: „Wir wussten immer, wofür wir das tun“

Das zeigt: Die Unterstützung und der Zusammenhalt in der Familie sind riesengroß! Neben Amon-Ra ist auch sein Bruder Equanimeous in der NFL bei den Chicago Bears aktiv. Der dritte Bruder Osiris spielt nicht auf der höchsten Profi-Ebene. Er entschied sich nach seiner Zeit am College gegen eine Teilnahme am NFL Draft.