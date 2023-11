Die NFL zu Gast in Deutschland! Auch das zweite Frankfurt Game der Saison ist in den Geschichtsbüchern.

Fans im Deutsche Bank Park erwarteten ein Spektakel – sie bekamen einen Thriller. Bis zu Beginn des vierten Viertels stand es 7:3 für die Indianapolis Colts.

Endstand: 10:6 – spannend bis zur letzten Sekunde. Eine last Minute Interception kostete den Patriots den Sieg.

Nur ein Touchdown, den Rest machten die Kicker. Das zweite Frankfurt Game dieser Saison gab nicht viel her. Fans sangen und schunkelten trotzdem fleißig mit! Auch eine Laola-Welle rauschte durch die Arena.

Was das Spiel nicht hergab, gab es auf der Tribüne: Tolle Fan-Kostüme an alle Ecken und Enden. Die Football-Begeisterung in Deutschland ist vorbildlich!

Die Trainerdiskussion bei den Patriots geht nach der Niederlage weiter. Denn: Die Colts bescherten dem Team aus New England die achte Niederlage der Saison! Indianapolis steht nach diesem Sieg bei 5-5 und darf zumindest von den Playoffs noch träumen.