Doch darauf in einem Interview angesprochen, klingt dies beim aktuellen New-England-Patriot noch anders: „Ich habe nicht so viel Zeit, emotional zu werden. Ich muss mich auf ein Spiel vorbereiten“, erklärt der Fan-Liebling in einer Telefonkonferenz mit Reportern, ehe er dann doch zugibt: „Ich meine, es wird Emotionen geben. Ich schaffe es vielleicht gut, sie irgendwie zu verbergen, aber es wird einige Emotionen geben.“

„Ich weiß nicht, was ich unbedingt erwarte. Es wird auf jeden Fall seltsam sein, ein anderes Trikot zu tragen und in der Kabine der Gäste zu sein. Aber ich denke, es wird einfach eine schöne Erfahrung sein, die Fans wiederzusehen“, ist sich „Zeke“ sicher.