Ob Jackson am Sonntag gegen die Las Vegas Raiders in den Kader zurückkehren werde, wollte Staley ebenfalls nicht klar sagen. Jackson müsse Konstanz und Leistung im Training zeigen, denn „du verdienst dir das Woche für Woche in dieser Liga und das ist wirklich das, auf was es ankommt", sagte Staley.

Jackson hatte sich den Chargers 2022 nach vier Jahren bei den Patriots mit einem Fünfjahresvertrag über 82,5 Millionen Dollar angeschlossen und seither kaum überzeugt. Wenn er nicht gerade (schwer) verletzt war, spielte er den schlechtesten Football seiner Karriere.

In dieser Saison fand er bisher nicht zu seiner Form, was zu seiner Streichung aus dem Kader am Sonntag geführt hat. (scz)