Im weißen Designer-Pulli und dicken Nike Schuhen läuft Travis Kelce, Star-Spieler der Kansas City Chiefs, in Richtung seines Hotels. Am Sonntag wird er durch das Stadion der Eintracht Frankfurt sausen – ohne aber von seiner Freundin Taylor Swift von der Tribüne aus angefeuert zu werden. Sie will sich wohl auf ihre bevorstehende Stadion-Tour in Südamerika vorbereiten und bleibt wohl in den USA.

Ob das Popsternchen nicht doch noch auf den Letzten Drücker in Frankfurt auftaucht, weiß zur Zeit nur sie!

Immerhin: Donna Kelce ist am Start, die Mama des Tight Ends. Sie kam schon einen Tag früher als ihr Sohn in Frankfurt an.

Für das Team aus Kansas heißt es jetzt kurz ausruhen und dann ab ins Training.