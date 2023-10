Und wenige Sekunden später jubelt der nächste Abwehr-Schrank hinter der Torlinie der Patriots: Kicker Brandon Aubrey stellt sich für den fälligen Extrapunkt nach dem Touchdown auf, bekommt den Ball aber in die Hände. Das ausgewitzte Trick-Play vollendet Defensive End Chauncey Golston. Zwei weitere Zähler für Dallas! Den Schlusspunkt in Hälfte eins setzt Cornerback DaRon Bland, der einen Pass von Jones abfängt und unbedrängt in die Endzone spaziert.

Auch in der zweiten Spielhälfte schlägt der Verteidiger zu, die Cowboys können die erneute Interception aber „nur“ in ein Field Goal ummünzen. Spätestens damit ist der Abend gelaufen, Jones verlässt schon im dritten Viertel das Spiel und verfolgt von der Seitenlinie den letzten Akt der 38:3-Niederlage. Auch Ezekiel Elliott enttäuscht in seinem alten Zuhause, erläuft schlappe 14 Yards. Den Schlusspunkt des Abends setzt Rookie Hunter Luepke mit seinem ersten Karriere-Touchdown.

