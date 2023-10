Schon vor Kickoff brodelt der Superdome in New Orleans, denn Derek Carr ist nach Wunderheilung gegen den Rivalen aus Tampa Bay zurück. Der Quarterback der Saints steht überraschend in der Startformation, nachdem er sich vor einer Woche gegen die Green Bay Packers verletzt hatte, minutenlang am Boden liegend behandelt und verletzt ausgewechselt wurde.

Dazu kehrt Running Back Alvin Kamara nach seiner dreiwöchentlichen Sperre nach Prügelattacke aufs Feld zurück. Doch dort passiert erst mal äußerst wenig. Die Saints gehen durch ein Field Goal in Führung, die bis ins zweite Viertel Bestand hat.